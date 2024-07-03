تداول 10 آلاف طن مواد غذائية عبر موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة و923 شاحنةبضائع و 305 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و499 شاحنة بضائع و 282 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة و424 شاحنة بضائع و 23 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين FUTUR ID وبوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض، امل وALCUDIA EXPRESS، وغادرت الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس

كما تم تداول 3865 طن بضائع عامة ومتنوعة و 360 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلةكما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MILAGRO علي متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3778 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن و صادر 296 ألف طن.



وشهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.



وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، أن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الإفراج الجمركى وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.