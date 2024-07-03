اقتصادي: الحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة لإحداث تغير إيجابي في حياة المواطن

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحقيق أمانيه، وهي ان تكون حكومة قوية قادرة على إحداث الفارق لصالح متطلبات المواطن، وأبرز ذلك وهو استمرار تقيدم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، خاصة أن المواطنين تأثروا بالانقطاع المتكرر للكهرباء في بعض المناطق.

انقطاع التيار الكهربائي

وأفاد الشافعي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عدم انقطاع التيار الكهربائي أحد أهم الملفات المهمة للحكومة، وارتفاع الأسعار، قائلا:" يجب على الحكومة ان يكون لديها قدرة لإحداث التوازنات في الأسعار بالاسواق خاصة في الرقابة ودورها في ملاحقة المتلاعبين.

زيادة الأسعار

وطالب الخبير الاقتصادي، بعدم رفع الدعم كليًا على المحروقات والطاقة، وذلك لعدم تفاقم زيادة الأسعار على المواطنين، لأن ذلك يتسبب في ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة، وهو ما يتسبب في تباطؤ حركة الاستثمار ، مشيرًا إلى أنه آن الآوان أن تضع الحكومة خطة لإحداث فارق يشعر به المواطن المصري.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

جدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.