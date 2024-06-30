مصدر مطلع: الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية للبرلمان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال المصدر إن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستتولى مقاليد السلطة التنفيذية، والتي من المحتمل الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة مع وضع معايير ومحددات صريحة تعتمد على الكفاءة والخبرة.

وشهدت مصر 3 حكومات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في 3 يوليو 2014، وكانت الحكومة الأولى للمهندس إبراهيم محلب، وانتهت بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015، ثم حكومة المهندس شريف إسماعيل، وانتهت بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018، وأخيرًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي انتهت بتقديم استقالتها منذ أيام قليلة، وتم تجديد الثقة في "مدبولي" ليتولى التشكيل الوزاري الجديد.

وفي ظل اقتراب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، يأمل المواطن المصري من الحكومة القادمة، العمل على انتهاء العديد من الأزمات التي يعاني منها الشعب في أسرع وقت ممكن.