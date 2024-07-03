ميشيجان تبني أول طريق سريع ذكي في الولايات المتحدة

سيتم تحويل امتداد ثلاثة أميال من الطريق السريع 94 في ميشيجان إلى أول طريق سريع ذكي في أمريكا.

أفاد موقع Axios أن شركة Cavnue الناشئة المدعومة من شركة Alphabet بدأت في بناء الطريق السريع الذكي كجزء من مشروع تجريبي جديد يمكن أن يحفز مشاريع البناء الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

هناك طريقان سريعان آخران قيد العمل في أوستن وتكساس وأماكن أخرى في الجنوب الغربي، وفقًا لموقع كافنوي الإلكتروني.

الطريق الذكي الجديد عبارة عن نظام كبير وطويل لتتبع السيارات لوزارة النقل في ميشيغان (MDOT) وللسائقين على الطريق السريع.

تم تصميم الطريق السريع الذكي لإرسال بيانات مثل تحديثات حركة المرور والظروف الجوية وظروف القيادة والمركبات العالقة على أمل تخفيف الازدحام المروري ومنع الحوادث وتوفير استجابات فعالة لحالات الطوارئ على الطرق.

يقع البرنامج التجريبي للطريق السريع بين آن أربور وديترويت بولاية ميشيجان. هناك خطط مستقبلية لتوسيع الطريق السريع الذكي إلى 40 ميلاً في ست مراحل أخرى من شأنها أن تتصل بكلتا المدينتين بمجرد اكتمال البرنامج التجريبي.

يعمل الطريق السريع الذكي بسلسلة من الأعمدة الموضوعة كل 200 متر (حوالي 655 قدمًا) على طول الطريق والتي تحتوي على حجرات استشعار وحواسب حاسوبية ومعدات اتصالات. هناك أيضًا كاميرات على طول الطريق السريع تراقب كل امتداد من الطريق وتلتقط الصور التي يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتحديد ظروف القيادة الخطرة. يتم إرسال التنبيهات إلى MDOT والسائقين المتصلين بالطريق.

وحتى الآن، لا يمكن للنظام التحدث إلا مع المركبات ذاتية القيادة أو شبه ذاتية القيادة، لكن كافنوي يتوقع أن تتمتع نصف السيارات بمستوى معين من الاستقلالية بحلول عام 2030.

يتعين على أمريكا أن تلحق بالركب عندما يتعلق الأمر ببناء وتنفيذ الطرق السريعة الذكية. على سبيل المثال، بدأت بريطانيا العظمى العمل على أول طريق متصل بالإنترنت في عام 2014.