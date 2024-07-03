10 معلومات عن حياة الدكتور أيمن رشاد الشهابي محافظ دمياط

كشف مصدر بديوان عام محافظة دمياط عن اسم الدكتور أيمن رشاد الشهابي لتولى منصب محافظ دمياط خلفا للدكتورة منال عوض محافظ دمياط السابق فى الحكومة الجديدة.

وأكد المصدر، أن الشهابي أستاذ بقسم الهندسة المساحية بكلية الهندسة في جامعة بنها حيث تقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في 29 سبتمبر عام 2020 م.

حصل الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية، وعمل أستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة بنها.

ساهم الشهابي في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين و له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.

شغل محافظ دمياط الجديد، منصب رئيس قسم الهندسة المدنية قبل تعيينه عميدًا، وايضا شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية، حيث أظهر مهاراته القيادية والإدارية كما شغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا و بصفته عميدًا، ويقود الدكتور أيمن الشهابي جهود تطوير الكلية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للكلية.وعمل على تحديث المناهج لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الهندسة، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.كما شجع على زيادة النشاط البحثي داخل الكلية، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تهدف إلى حل مشكلات الهندسة العملية، وقاد جهود التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، مما ساهم في تبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم الهندسي في الكلية.

وأعلن الشهابي أثناء وجوده عميد كلية الهندسة بشبرا تحقيق رؤية شاملة لتطوير كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير مرافق الكلية بما يشمل المعامل والمختبرات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.يمتلك خبرة كبيرة فى الإدارة وسياسات التطوير، ويمتلك ما يزيد على 29 عامًا من الخبرة فى العمل العام والإدارة.وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، والتميز فى العمل بين زملائه ومعروف عنه التفانى فى العمل ودماثة الخلق، وله معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية بالجامعات التى تولى مناصب إداريه فيها.وياتي ذلك ضمن التغيير الوزارى المرتقب والذى من المقرر أن يؤدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء.

