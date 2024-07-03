شديد الحرارة ورياح معتدلة.. تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الإثنين المقبل.

الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء

وأضافت الهيئة، الرياح معتدلة على أغلب الانحاء بينما تكون معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة الكبرى 37 26

بنها 37 25

الاسكندرية 33 23

طنطا 35 24

كفر الشيخ 35 24

الاسماعيلية 38 24

الاقصر 42 29

أسوان 43 29

قنا 42 29

أسيوط 40 25

شرم الشيخ 39 30

المنيا 39 24

بني سويف 38 24

الوادي الجديد 41 25