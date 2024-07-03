الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

شديد الحرارة ورياح معتدلة.. تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الإثنين المقبل.

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الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024.. احذروا ارتفاع الحرارة

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شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء 

وأضافت الهيئة، الرياح معتدلة على أغلب الانحاء بينما تكون معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة الكبرى 37 26
بنها 37 25
الاسكندرية 33 23
طنطا 35 24
كفر الشيخ 35 24
الاسماعيلية 38 24
الاقصر 42 29
أسوان 43 29 
قنا 42 29
أسيوط 40 25
شرم الشيخ 39 30
المنيا 39 24
بني سويف 38 24
الوادي الجديد 41 25

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