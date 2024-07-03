ليتوانيا: طائرة روسية انتهكت المجال الجوي دون إذن

أعلنت ليتوانيا، اليوم الأربعاء، عن رصدها انتهاكا لمجالها الجوي من قبل طائرة روسية.

وذكرت وزارة الخارجية الليتوانية، في بيان، أن طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا"، دخلت المجال الجوي الليتواني دون إذن.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء ممثلين عن السفارة الروسية وتسليمهم مذكرة تطلب تفسيرًا لما حدث، ووضع تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انتهكت الطائرة المجال الجوي فوق بحر البلطيق بينما كانت في طريقها من موسكو إلى كالينينجراد في روسيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، بعد بدء الحرب في أوكرانيا، فيما تشهد العلاقات الدبلوماسية بين فيلنيوس وموسكو توترًا بسبب موقف ليتوانيا المناهض لتلك الحرب.

وأعلنت ليتوانيا في نهاية شهر مايو الماضي، أنها سوف تزود أوكرانيا بأنظمة جوية، ضمن مبادرة أطلقتها ألمانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال الحرب المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022.