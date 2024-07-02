تتمتع ذخيرة "تلنيك" الروسية عيار 125 ملم بقدرة على مكافحة أفراد العدو وأطقم مختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، بما في ذلك FGM-148 Javelin الأمريكية.

كما ورد على قناة تليغرام "فوين ناتشط" الروسية فإن المقذوف يحتوي على 450 عمودا صغيرا مصنوعا من التنغستن، مما يسمح بتشكيل حقل تجزئة مكوّن من 2500 شظية.

وإذا لزم الأمر، يمكن أن يتغير شكل انتشارها إلى مخروط أو دائرة. ويبلغ مدى تأثير الشظايا الناتجة عن انفجار القذيفة 300 م. وتزن متفجرات القذيفة 3 كغ. بينما يصل وزن القذيفة 23 كغ، سرعة تحليق القذيفة 850 متر/ثانية.

ويتحقق تفجير الذخيرة في نقاط محددة من المسار بواسطة مقياس المسافة الليزري في جهاز التصويب "سوسنا – أو"، ويحددها أحد أفراد دبابة "تي 90 إم، بروريف".

وقد تم اختبار هذا السلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث أظهر كفاءة عالية. لقد أثبتت دبابة "تي – 90 إم" التي تستخدمه حاليا تفوقها على جميع دبابات الناتو المسلمة لنظام كييف، ناهيك عن دبابات "تي – 64 بي في" و"تي – 64 بي إم" و"تي – 64 بولات" السوفيتية المحدثة.

صحف عبرية : ربط غزة بالكهرباء أمر بالغ الأهمية لاستمرار الحرب

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن ربط قطاع غزة بالكهرباء أمر بالغ الأهمية لاستمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن توفير الكهرباء للقطاع يمكن الجيش من مواصلة عملياته بكفاءة أكبر، حيث يمكن ذلك من استخدام تقنيات متقدمة وتعزيز الاتصالات والمراقبة. وأكدت أن الجيش يعمل على ضمان تزويد المناطق الحيوية بالكهرباء لتسهيل تنفيذ المهام العسكرية والتكتيكية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة، مع تزايد الضغوط الدولية على الجانبين للتوصل إلى هدنة دائمة وإنهاء النزاع.

ولم تعلق السلطات في غزة على هذه الأنباء حتى الآن، بينما تواصل الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهورها بسبب استمرار القتال ونقص الموارد الأساسية.

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح غدا المؤتمر العربي للمسؤولين عن الأمن السياحي

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، غدًا الأربعاء، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي.

يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي، الاستراتيجية العربية النموذجية المطورة في مجال الأمن السياحي وإجراءات السلامة العامة لحماية المجموعات السياحية من الكوارث الطبيعية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.