سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث وصراعات دولية ساخنة كالحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على سعر المعدن الأصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3175 جنيهًا.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيهًا.

سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2338 دولارًا.