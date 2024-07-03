الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م.

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تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لمصيرأسعار الفائدة

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إنخفاض كبير.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث وصراعات دولية ساخنة كالحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على سعر المعدن الأصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3175 جنيهًا.
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيهًا.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيهًا.
سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2338 دولارًا.

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