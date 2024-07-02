إنخفاض كبير.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 .. تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.

تراجع أسعار الذهب

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات، لتسجل 2324 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 3611 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

في حين عززت البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت أمس الإثنين من التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر.

وأظهرت البيانات انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشهر الثاني على التوالي، وتراجع من 48.7 إلى 48.5 في يونيو.

وأظهرت تفاصيل إضافية للتقرير أن مؤشر التوظيف انخفض إلى 49.3 من 51.1 في مايو، كما تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة– مكون التضخم– من 57 إلى 52.1 خلال مايو.

يأتي هذا على رأس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي أظهر تباطؤ التضخم في مايو إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما رفع الرهانات على بداية وشيكة لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات تتعلق بمصير أسعار الفائدة.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي، ومحضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.

إلا أنه وعلى الرغم مما سبق هناك قناعة في الأسواق ولدى المؤسسات المالية العالمية أن الذهب سيعود إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام، مع حقيقة أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة عاجلا أم آجلا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتي تبقي الطلب على الذهب متواجد بشكل مستمر.





أسعار الذهب بمصر الآن

عيار 24 يسجل 3611 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2709 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

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