تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لمصيرأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات امس الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس الفيدرالي الأمريكي، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهًا خلال تعاملات امس، ومقارنة بختام تعاملات اول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات، لتسجل 2324 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3611 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.



في حين عززت البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت أمس الإثنين من التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر.



وأظهرت البيانات انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشهر الثاني على التوالي، وتراجع من 48.7 إلى 48.5 في يونيو.

وأظهرت تفاصيل إضافية للتقرير أن مؤشر التوظيف انخفض إلى 49.3 من 51.1 في مايو، كما تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة – مكون التضخم – من 57 إلى 52.1 خلال مايو.

ويأتي هذا على رأس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي أظهر تباطؤ التضخم في مايو إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما رفع الرهانات على بداية وشيكة لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

