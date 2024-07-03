37 بالقاهرة.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء بمحافطات مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الأربعاء حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، إذ ستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل ،تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

و تتراوح مابين (33 -35) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 26

العاصمة الإدارية 37 - 25

6 أكتوبر 37 - 25

بنها 37 - 25

دمنهور 34 - 24

وادي النطرون 36 - 24

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الزقازيق 37 - 26

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 24

دمياط 32 - 24

بورسعيد 34 - 24

الإسماعيلية 38 - 24

السويس 37 - 24

العريش 35 - 23

رفح 33 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 36 - 20

كاترين 33 - 16

الطور 36 - 26

طابا 36 - 26

شرم الشيخ 39 - 30

الإسكندرية 33 - 23

العلمين 32 - 22

مطروح 32 - 23

السلوم 35 - 23

سيوة 41 - 22

رأس غارب 38 - 29

الغردقة 40 - 30

سفاجا 41 - 30

مرسى علم 40 - 30

شلاتين 39 - 28

حلايب 36 - 29

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 34 -27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 39 - 24

أسيوط 40 - 25

سوهاج 41 - 26

قنا 42 - 29

الأقصر 42 - 29

أسوان 43 - 29

الوادي الجديد 41 - 25

أبوسمبل 42 - 28