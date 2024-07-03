نجاة الكابتن مدحت شلبي من حادث سير مروع

تعرض الكابتن مدحت شلبي ، لحادث سير مروع أدى إلى تهشم مقدمة سيارته الخاصة، ولا يوجد أي تفاصيل عن حالته الصحية.

أعلنت زوجة الكابتن مدحت شلبي، تعرضه لحادث سير، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما نشرت صورًا للسيارة التي كان يقودها والتي أظهرت تحطمها بالكامل من المقدمة، معلقة:«حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي وفداك 100 عربية».

مدحت شلبي

مذيع ومعلق رياضي مصري في قنوات مجموعة إم بي سي، ولاعب كرة قدم سابق،

بدأ مدحت شلبي حياته كلاعب في نادي الشرطة ثم إلتحق بنادي الشمس ثم تولى تدريب النادي بعد رحيل مدربه، استطاع شلبي أن يصعد بالنادي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى، كما وصل بالفريق إلى قبل نهائي كأس مصر قبل الخروج أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.



عمل مدحت شلبي في الإعلام وقدم في فترة التسعينيات برنامج سباق القمة ثم برنامج ضحك ولعب وجد، ثم تفرغ للعمل في مجال الإعلام الرياضي وقدم العديد من البرامج الرياضية التلفزيونية وأشتهر أيضاً بكونه معلق للعديد من مباريات كرة القدم، كما شغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثًا رسميًا له وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات.

وبشكل متوازي مع كرة القدم، بدأ شلبي العمل الإعلامي في أوائل التسعينيات بتقديم بعض برامج المنوعات بالتليفزيون المصري مثل برنامج «سباق القمة» وغيرها.



عمل مدحت شلبي في التعليق الرياضي، ومن أشهر المبارايات التي علق عليها وبقت أقواله في أذهان الجماهير مباراة مصر والمغرب في تصفيات كأس العالم 2002، وتحديدًا فرصة طارق السعيد الضائعة والتي يتذكرها معظم الجماهير بصوت مدحت شلبي: «حرام عليك يا طارق.. حرام عليك يا طارق»، كما يتذكر الجماهير تعليقه على مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأول 6-1، وجملته الشهيرة «بيبو وبشير بيبو والجول».



احترف تقديم البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية بداية من منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وكانت بدايته بتقديم استوديو تحليلي على قناة أوربيت الرياضية، فيما قدم بعدها برنامجه «مساء الأنوار» على عدد من القنوات الفضائية أخرها حاليًا أون سبورت.