ربة منزل تذبح زوجها في ظروف غامضة بالمنشأة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من كشف غموض العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 34 سنة يعمل بدولة الكويت يقيم بناحية عزبة النمر دائرة المركز مسجاة على الأرض بحمام شقته بالطابق الأول علوي بمنزلهم مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الأمام ذبحته زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما وجرى ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوفاة شخص بشقته داخل منزلهم بناحية عزبة النمر بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "عبد الحميد . م . ع . م" 34 سنة يعمل بدولة الكويت يقيم بناحية عزبة النمر بدائرة المركز مسجاة على الأرض بحمام شقته بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الأمام كما تبين سلامة النوافذ وأبواب الشقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .

وبسؤال كل من :- والده "مبارك . ع . م . ع" 58 سنة مزارع وزوجته "ولاء . خ . ف . ت" 20 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفاد الأول بأن نجله المذكور متزوج من أربعة أشهر ويرجح قيامه بإحداث إصابته بنفسه التي أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته وعقب عودتها أكتشفت وفاة زوجها المذكور بحمام الشقة وبه إصابة بالرقبة وأفادت زوجته بقيامها بالتوجه إلى عيادة "نساء وتوليد" ببندر المنشاه وعقب عودتها أكتشفت وفاة زوجها بحمام الشقة وبه إصابة بالرقبة ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك .

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "ولاء . خ . ف . ت"، وعقب استصدار اذن النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها وإعترفت بإرتكابها الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .