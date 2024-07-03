جيرارد: فخور بتحطيم محمد صلاح للأرقام القياسية مع ليفربول

علق ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، على مستويات الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول.



وأكد جيرارد أنه فخزر بتحطيم محمد صلاح للأرقام القياسية، كما أنه يرغب في استمراره مع الريدز.

تصريحات جيرارد

تحدث جيرارد في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح، حيث قال: "بالتأكيد، أتمنى استمرار محمد صلاح مع نادي ليفربول بنسبة 100%".

وتابع: "بالطبع، فخور أنه حطم الأرقام القياسية، لو كنت ألعب في مركز المهاجم كنت سأحرز أهدافا أكثر منه".

وأكمل عن ما يراه مناسبًا لصلاح في المستقبل: "مو يعد لاعبًا من طراز فريد، ويعتبر ظاهرة وأحب أفكاره العالمية لأنه دائمًا ما يحقق الانجازات ويحقق الأرقام القياسية، صلاح لاعب مُذهل ولا يصدق".

بينما علق على تقييمه للاعب المصري،فقال: "لقد حصلت على الفرصة في اللعب ضد اللاعبين المصريين، والكرة المصرية تحقق شيء جيدا، دربت تريزيجيه وواجهت ميدو، تريزيجيه شخص في أقصى درجات الالتزام وعلاقتي به قوية، وأتمنى له حظا طيبا".

وأتم عن مواجهة ميدو فقال: "بالتأكيد، كان خصمًا صعبًا كما يمتلك جول قامة ولديه شغف لاحراز الأهداف وعندما تكون الكرة بين قدمه فهو شخص قوي، أشاهد وأتابع محمد صلاح وتريزيجيه وأتمنى للكرة المصرية الحظ الطيب".