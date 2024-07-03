ميدو يهاجم ثروت سويلم عقب تصريحاته على بيان بيراميدز

عبر أحمد حسام ميدو عن اندهاشه من تصريحات ثروت سويلم عضو رابطه الانديه المصرية التي أدلي بعا تعقيبا علي بيان بيراميدز الأخير في أزمته حول لقاء سموحة.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " انتوا هترهبوا الناس عشان بيطالبوا بحقوقهم؟ أنت بتخوف المستثمرين الأجانب .. تصريحات ثروت سويلم غير مقبوله من مسؤول ولو كانت ضد الاهلي كان زمانه ورا الشمس "



وأكمل:" تصريحات ثروت سويلم إرهاب نفسي وضغط علي بيراميدز أثناء منافسته علي لقب الدوري، وكلام ميتسكتش عليه".

وتابع ميدو:" اطالب أحمد دياب رئيس الرابطة بمعاقبة ثروت سويلم علي تصريحاته بشأن العاملين المحترمين وهو يمثلهم في مجلس النواب".



وأردف:" إنتو بتخوفوا المستثمرين الأجانب علشان بيطالبو بحقوقهم، هل من الممكن ان تفعل ذلك مع الأهلي، لو ثروت سويلم عقب علي إحدي بيانات الأهلي بهذا الشكل كان زمانه ورا الشمس".

وأختتم ميدو:" تصريحات ثروت سويلم غير مقبولة، وأؤؤكد انها لا تمثل المسؤولين في الكرة المصرية".

