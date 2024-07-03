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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

حكام مواجهة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب الزمالم وفاركو في تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

طاقم حكام مواجهة الزمالك وفاركو

حكم ساحة: مصطفى الشهدي.

حكم مساعد أول: هاني خيري.
حكم مساعد ثاني: مصطفى عطية.
حكم رابع: حمادة القلاوي.
حكم فيديو: محمد عباس ومعه شهاب راشد.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

بينما ستُنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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