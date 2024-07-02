البنك المركز الأوروبي يثبت الفائدة 2% رغم الأجواء الانتخابية المشحونة

تثير أجواء الإنتخابات الأوروبية وصعود التيار اليمينى فى فرنسا والنمسا وإيطاليا مخاوف من إعادة رفع الفائدة فى بنوك أوروبا وعلى رأسها البنك المركزى الأوروبى.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك لصحيفة بلومبيرج أنه لا توجد أية مؤشرات حتى الأن تفيد بإنخفاض التضخم الذى تعانى منه الشعوب الأوروبية وإقتصاداتها، مضيفة أن المسئولين يمكنهم الإبقاء أو الحفاظ على الفائدة الحالية التى تبلغ 2% خلال الشهر الحالى على الأقل.

كما أوضحت لاجارد أنه يتعين على بيير فونش محافظ البنك المركزى الأوروبى أن يظل ممسكا بهدفه وهو عدم الصعود عن 2% الفائدة الحالية.

وشهد العام الحالى 2024 إضطرابات إقتصادية على المستوى العالمى إرتفعت على إثرها الفائدة فى معظم بنوك العالم، إلا أن البنك المركزى الأوروبى حرص على خفضها مرتين فى عهد رئاسة بيير فونش من أجل إمتصاص الغضب الشعبى وإرتفاع تكاليف الحياة فى أنحاء الدول الأوروبية.