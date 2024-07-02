مشروب شهير بمنع القيء والشعور بالغثيان ويخفف اضطرابات المعدة.. الأطباء ينصحون بتناوله

يوصي الأطباء بتناول مشروب القرنفل لتخفيف اضطرابات المعدة والحد من الشعور بالغثيان، مؤكدين إنه من أفضل الوسائل الطبيعية الفعّالة التي يمكنها تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، وبالتالي تقليل الشعور بالرغبة في التقيؤ.

فوائد مشروب القرنفل في تخفيف اضطرابات المعدة والغثيان

ووفقًا لما ذكره موقع "Vinmec"، هناك العديد من المشروبات والخطوات البسيطة التي يمكنها مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المعدة والشعور بالغثيان.

كما إن تناول طعام صحي غير دسم وتناول البسكويت المملح عند الإمكان، بالإضافة إلى ممارسة تمارين التنفس العميق، تعد من الوسائل التي يمكنها تخفيف الرغبة في التقيؤ بشكل كبير.

فوائد القرنفل

يوضح التقرير أن مشروب القرنفل الخفيف يمكنه التخلص من الشعور بالغثيان والتحكم فيه، فهو يعتبر علاجًا مؤقتًا لتلك المشكلة حيث يعمل على تهدئة المعدة. يحتوي القرنفل على مركبات معقدة مثل الأوجينول، التي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على تعزيز الشعور بالهدوء في المعدة وخاصة عندما يكون القيء ناتجًا عن الدوخة أو الدوار.

طريقة تحضير مشروب القرنفل

وللحصول على أفضل النتائج من مشروب القرنفل، ينصح التقرير بعدم الإفراط في تناوله. يمكن تحضيره بسهولة عن طريق نقع حبات القرنفل في كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 15 دقيقة قبل تناوله دافئًا. يجب تجنب العوامل التي تثير الغثيان والقيء والبحث عن السبب الطبي وراء هذه المشكلة، فقد يكون السبب تسممًا غذائيًا أو مشكلات في الأمعاء والمعدة.

التوازن في تناول مشروب القرنفل أمر ضروري، حيث يمكن للإفراط فيه أن يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب تناول المشروب بحذر والالتزام بالكمية الموصى بها، كما ينبغي أن يتم شربه بانتظام ولكن بكميات معتدلة لتحقيق أفضل فائدة.

نصائح مهمة للحد من الشعور بالغثيان

بالإضافة إلى تناول مشروب القرنفل، هناك خطوات أخرى يمكن اتباعها لتخفيف الغثيان وتهدئة المعدة. من هذه الخطوات:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم مما يساعد على تجنب تحميل المعدة كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

شرب الماء بانتظام والحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في تقليل الشعور بالغثيان.

تجنب الأطعمة الدهنية والحارة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون أو التي تكون حارة

الاسترخاء والراحة والابتعاد عن التوتر والقلق يمكن أن يسهم في تهدئة المعدة.

بشكل عام، ينصح التقرير بأهمية البحث عن السبب الطبي وراء اضطراب المعدة والشعور بالغثيان. قد تكون هناك أسباب صحية تحتاج إلى علاج مثل التسمم الغذائي أو مشكلات في الأمعاء أو المعدة. لذا، من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

باختصار، يعتبر مشروب القرنفل من الوسائل الطبيعية الفعّالة التي يمكنها تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالغثيان. مع الاهتمام بالتوازن في تناوله واتباع خطوات بسيطة أخرى، يمكن تحسين حالة الجهاز الهضمي والحد من الرغبة في التقيؤ.