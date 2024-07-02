نينتندو تريد إغراق المتاجر بوحدة التحكم Switch 2 لإيقاف السماسرة

كان جهاز Nintendo Switch يحظى بشعبية كبيرة عندما تم إطلاقه في عام 2017، وكان من الصعب العثور عليه لفترة من الوقت. عندما ظهرت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وحدث النقص اللاحق في الرقائق، كان من الصعب مرة أخرى العثور على مخزون من وحدة التحكم الشهيرة، حيث قام البائعون بإغراق السوق بوحدات تحكم باهظة الثمن. تقول Nintendo إنها تطرح خططًا لتجنب نفس المشكلات مع Nintendo Switch 2.

خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المستثمرين - تمت ترجمتها بواسطة خدمة Google Translate وتم الإبلاغ عنها في وقت سابق من يوم الاثنين بواسطة IGN - سأل أحد المستثمرين عما إذا كانت Nintendo قد أحرزت أي تقدم في خططها لتجنب البائعين. رد رئيس Nintendo Shuntaro Furukawa بالقول إن الهدف هو إنتاج عدد كافٍ من وحدات Nintendo Switch 2 بحيث لن يتمكن البائعون من احتكار السوق كما فعلوا من قبل.

وقال فوروكاوا: "كإجراء ضد إعادة البيع، نعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو إنتاج عدد كاف من الوحدات لتلبية طلب العملاء، وهذا النهج لم يتغير منذ العام الماضي". "بالإضافة إلى ذلك، نحن ندرس ما إذا كان بإمكاننا اتخاذ أي إجراءات في نطاق القيود القانونية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل منطقة".

وتابع فوروكاوا موضحًا أن بعض النقص كان بسبب نقص أشباه الموصلات الذي تسبب في حدوث مشكلات في العديد من الصناعات في أعقاب جائحة كوفيد-19: "في العام الماضي والعام الذي سبقه، لم نتمكن من إنتاج كمية كافية من أجهزة نينتندو تبديل الأجهزة بسبب نقص أجزاء أشباه الموصلات، ولكن تم حل هذا الوضع الآن، ولا نعتقد أن النقص في الأجزاء سيكون له تأثير كبير على إنتاج النموذج اللاحق في هذا الوقت.



وأكد فوروكاوا أنه سيتم الإعلان عن الإصدار التالي من Nintendo Switch خلال العام المالي المقبل. تم الإعلان عن جهاز Nintendo Switch الأصلي في عام 2015 وتم إطلاقه في عام 2017، لذلك حتى لو أعلنت Nintendo عنه هذا العام، فقد لا يتم إصداره حتى العام المقبل أو حتى العام التالي.

لم تظهر وحدة التحكم من الجيل التالي في Nintendo Direct لهذا العام، لكن فوروكاوا قال أنها لن تظهر قبل الحدث.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير متعددة تفيد بأن Nintendo Switch 2 قد تم تأجيله حتى عام 2025، لذلك لن نحبس أنفاسنا الجماعية لإطلاقه في عام 2024. هذا ممكن، لكنه غير محتمل.

تم أيضًا طرح سؤال حول الإعلان عن جهاز Nintendo Switch 2 وإطلاقه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة للمستثمرين، نظرًا لأن إصدار وحدة تحكم جديدة وبيعها سيؤثر بشكل كبير على توقعات أرباح Nintendo للعام المقبل. ورد فوروكاوا بالقول: "في أعمالنا، نحن نقدر مفاجأة عملائنا بطريقة إيجابية، ولكن مشاركة معلومات محددة عن المنتج أو استراتيجيات المبيعات مسبقًا من شأنها أن تقلل من المفاجأة".

باختصار، لم تقم Nintendo بإدراج Switch 2 في توقعات مبيعاتها، لذا إذا تم إصداره هذا العام، فسيكون ذلك مفاجأة للجميع. يعد الانخفاض المفاجئ لـ OLED Switch في عام 2021 دليلاً على أن Nintendo تلعبها باستمرار بالقرب من السترة وأن إطلاق المنتجات المفاجئة أمر شائع.

من المتوقع أن يقوم Nintendo Switch 2 بتحسين الإصدار الأول بكل الطرق تقريبًا. يمتلك المطورون بالفعل الأجهزة اللازمة لصنع ألعاب 4K Switch، لذا على الأقل، يجب أن يقدم المعالج الذي تمت ترقيته دفعة كبيرة مقارنة بسابقه.