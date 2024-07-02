الزمالك يعلن مواعيد إختبارات كرة القدم النسائية

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن مواعيد اختبارات كرة القدم النسائية داخل القلعة البيضاء، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025 .

وأكد رئيس قطاعات الكرة، أن الاختبارات ستقام أيام الإثنين والأربعاء الموافق 8 و 10 يوليو الجاري، في تمام السادسة مساءً، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وأشار بدر حامد، إلى أن اختبارات الكرة النسائية بجميع مراحلها ستقام مجاناً.

وأضاف رئيس قطاعات الكرة، أن الاختبارات ستكون بالمراحل العمرية المختلفة، ابتداءً من الفريق الأول بأعمار 2005 وما فوق، وفرق من مواليد 2006 حتى 2013.

وأكد بدر حامد، أن نادي الزمالك يهدف إلى إقامة قاعدة قوية وقطاع مميز للكرة النسائية، يكون تحت مظلة قطاعات كرة القدم.