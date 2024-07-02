سيدات تنس طاولة الزمالك يتوجن بالدوري على حساب الأهلي

تُوج فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة الدوري، وذلك عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالدورة المجمعة الثانية، التى أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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وخاض الفريق اللقاء بقائمة تضم كل من: " يسرا أشرف حلمي، وأميرة يسري، والمحترفة مارجريتا بوتسكا".

وأعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته، بأداء اللاعبات، والتتويج بلقب بطولة الدوري.



ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: " أشرف حلمي رئيساً ومحمد السيد مدرباً، أحمد حلمي مدرباً عاماً".