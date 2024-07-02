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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

سيدات تنس طاولة الزمالك يتوجن بالدوري على حساب الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تُوج فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة الدوري، وذلك عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالدورة المجمعة الثانية، التى أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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وخاض الفريق اللقاء بقائمة تضم كل من: " يسرا أشرف حلمي،  وأميرة يسري،  والمحترفة مارجريتا بوتسكا".

وأعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته، بأداء اللاعبات، والتتويج  بلقب بطولة الدوري.


ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: " أشرف حلمي رئيساً ومحمد السيد مدرباً، أحمد حلمي مدرباً عاماً".

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