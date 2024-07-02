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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يورو 2024.. تركيا يتقدم على النمسا في الشوط الأول

مباراة تركيا والنمسا
مباراة تركيا والنمسا

أنهى منتخب تركيا الشوط الأول من مباراته امام نظيره النمسا متقدماً بهدف دون رد في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الاوروبية 2024.

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جاءت بداية الشوط مثيرة وحماسية من الجانبين، ونجح منتخب تركيا في التقدم بهدف منذ الدقيقة الثانية عن طريق قلب دفاعة دميرال.

انتفض منتخب النمسا بعد الهدف وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة لولا تألق الحارس التركي.

سيطر منتخب النمسا على وسط الميدان وحاصر الأتراك في مناطقهم الدفاعية بحثاً عن تعديل النتيجة.

في المقابل حاول منتخب تركيا من خلال المرتدات السريعة إضافة هدف ثان قاتل.

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