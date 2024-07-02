الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يورو 2024 .. هولندا إلى ربع نهائي البطولة على حساب رومانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم منتخب هولندا تأهله إلى ربع نهائي اليورو ، عقب فوزه على رومانيا بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز آرينا ، بثمن النهائي.
 

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الأهلي يواجه أهلى جدة في حفل اعتزال خالد مسعد


تقدم جاكبو بالهدف الأول للطواحين في الدقيقة 20 ، قبل أن يسجل دونيل ماليين الهدفين الثاني والثالث لهولندا في الدقيقة 83 و 90 ليعلن تأهل هولندا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب هولندا أحد منتخبي النمسا أو تركيا في ربع النهائي .
وخاض المنتخب الهولندي المباراة بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى: فيربروجن
الدفاع: ، دي فري، فيرجل فان دايك، ناثان آكي، دومفريس.
خط الوسط: شوتن، ريندرز، ستيفن بيرجوين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

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