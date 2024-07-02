ليفربول يحسم مستقبل نونيز في الموسم المقبل

حسم ليفربول الإنجليزي الجدل حول مستقبل مهاجمه الأساسي داروين نونيز، بعد الأنباء التي ترددت حول نية الريدز في الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.



وقدم نونيز مستويات كبيرة مع ليفربول خلال الموسم الماضي، مما جعل هناك رغبة لدي عدة أندية أوروبية في التعاقد معه.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول ليس لديه نية في الاستغناء عن المهاجم الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن اللاعب لديه 4مواسم متبقية في عقده ولا يريد مغادرة الريدز خلال الموسم المقبل، بل أنه يتمسك بالبقاء.

وأكدت التقارير الإنجليزية أن نونيز يعد أفضل لاعب في هجوم ليفربول بعد محمد صلاح، ورحيله لن يتم تعويضه.

الجدير بالذكر أن نونيز نجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 13 في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي يجعله يأتي خلف النجم المصري محمد صلاح من حيث المساهمات التهديفية.