أحمد حلمي ضيف "بيت السعد" مع عمرو وأحمد سعد

يحل الفنان أحمد حلمي، ضيف أولى حلقات برنامج "بيت السعد" مع عمرو وأحمد سعد غدا الأربعاء على شاشة MBC 1 في تمام الحادية عشر مساءً .

وتذاع حلقة أحمد حلمي في “بيت السعد” يوم السبت القادم على شاشة mbc مصر في تمام التاسعة مساءً.



برنامج “بيت السعد” من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامى، ومقرر عرضه أسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر.

تدور فكرة “بيت السعد” حول استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلاعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية .

وتعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

ويتضمن "بيت السعد" أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى , إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة .

نجوم الحلقات الأولى من برنامج “بيت السعد”

يستضيف البرنامج فى الحلقات الـ 12 الأولى مجموعة من أبرز نجوم التمثيل والغناء بالوطن العربي، وهم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا, إبراهيم الحجاج .

آخر أعمال أحمد حلمي

يقود أحمد حلمي بطولة العرض المسرحي “ميمو”، والذي انضمت إليه مؤخرًا الفنانة أسماء جلال بدلًا من النجمة هنا الزاهد.

مسرحية ميمو، من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية أسماء جلال، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.