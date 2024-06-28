"بقالي كتير ماضحكتش" .. إنجي علاء تشيد بمسرحية ميمو

أشادت السيناريست إنجي علاء، بمسرحية ميمو بطولة النجم أحمد حلمي، أسماء جلال، وذلك خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت إنجي علاء:" مسرحية ميمو تحفة بجد، بقالي كتير ماضحكتش كده، الف الف مبرووووك للنجم أحمد حلمي خطيييير كالعادة، وكل نجوم العرض ابدعتوا ".

أحمد حلمي وإنجي علاء

وأضافت “إنجي”، موجهة الشكر لصناع العمل المسرحي، قائلة:" وشكرا لكل صناع ميمو انكم بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته ودوره الطبيعي في تنمية الوعي الفلسفي والثقافي، برافو المؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوه وكل نجوم العرض المبدعين اسماء جلال وحمدي الميرغني ورحمة احمد واحمد سلطان ومحمد رضوان ومريم الجندي وعبد الرحمن طه ".

وتابعت إنجي علاء:" كان نفسي احضر هنا الزاهد جدا بس تتعوض ان شاء الله، وشكر خاص جدا للمنتج حمدي بدر اللي ورا النجاح والابداع ده، حقيقي المسرح أبو الفنون ".

أسماء جلال وإنجي علاء

أسماء جلال تنضم لأسرة مسرحية ميمو

انضمت الفنانة أسماء جلال، لأسرة العرض المسرحي “ميمو”، بطولة النجم أحمد حلمي، إذ مقرر أن تشارك خلال فترة عرض المسرحية بالقاهرة .

مسرحية ميمو، من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

آخر أعمال أسماء جلال

يعرض للفنان أسماء جلال، حاليًا فيلم ولاد رزق 3، ويشاركها بطولته النجم أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، أحمد الرافعي .

وكان احتفل أبطال ولاد رزق 3، بالعرض الخاص للفيلم والذي شهد حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما نطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.