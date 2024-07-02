موعد مباراة البرازيل وكولومبيا بكوبا أمريكا

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمواجهة قوية والتي تجمع البرازيل وكولومبيا، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.



ويتوقع العديد من محبي كرة القدم أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة على غرار مواجهات المنتخبان طيلة السنوات الماضية.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا بالكوبا

تنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكولومبي في الرابعة من تمام الرابعة من فجر الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ليفا بالولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا

لم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نقل منافسات كوبا أمريكا خلال النسخة الحالية 2024.

وتشهد منافسات كوبا أمريكا إثارة ومتعة كبيرة خلال النسخة الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.