إنبي يخطف تعادلاً قاتلاً من المقاولون العرب في الدوري المصري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تعادلاً قاتلاً من نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وسجل ثنائية ذئاب الجبل أحمد أمين أوفا ومحمد سالم في الدقيقتين 38، 46 من عمر المباراة، فيما جاءت ثنائية الفريق البترولى عن طريق على فوزي هدفين في الدقيقتين 10، 106.

وبهذه النتيجة، يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي إنبي في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.