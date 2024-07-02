الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

إنبي يخطف تعادلاً قاتلاً من المقاولون العرب في الدوري المصري

إنبي والمقاولون العرب
إنبي والمقاولون العرب

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي  تعادلاً قاتلاً من نظيره المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

إقرأ أيضًا..

txt

التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري المصري

وسجل ثنائية ذئاب الجبل أحمد أمين أوفا ومحمد سالم في الدقيقتين 38، 46 من عمر المباراة، فيما جاءت ثنائية الفريق البترولى عن طريق على فوزي هدفين في الدقيقتين 10، 106.

وبهذه النتيجة، يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي إنبي في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

مواد متعلقة

فوزى يشدد على ضرورة التطوير والالتزام للحفاظ على اسم الشركة الوطنية

مقاومة «الصهاينة».. واجب وطنى

مقاومة «الصهاينة».. واجب وطنى

أحمد العوضي: حبي لياسمين عبدالعزيز لم ينته وطلاقنا قضاء وقدر (فيديو)

أحمد العوضي: تأثرت نفسيا بانفصالي عن ياسمين عبدالعزيز

نوال الزغبي تخطف الأنظار بالترتر الذهبي

شيخ الأزهر: جيش الاحتلال يواجه بأسلحة الدمار الشامل شعبًا أعزل

نوال الزغبي تخطف الأضواء بالتل المطرز
الجريدة الورقية