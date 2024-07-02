الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري المصري

المقاولون العرب وإنبي
المقاولون العرب وإنبي

أعلن كلا من الجهاز الفني للمقاولون العرب وإنبي التشكيل الأساسي للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويلعب إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد يوسف – أحمد خليل "كالوشا"

خط الوسط: محمد حامد – أحمد العجوز – محمد ناصر –- مصطفى دويدار

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة – أحمد حواش.

فيما يخوض المقاولون العرب المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد علاء – أحمد مودي – فاروق كابور - أمير عابد

خط الوسط: عمر فتحي – محمد مجلي – عمار حمدي – جوزيف أوشايا

خط الهجوم: أمادو نياص – محمد سالم.

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