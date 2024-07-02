الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الأسواق العقارية

وزير الإسكان الجديد.. السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني

بوابة الوفد الإلكترونية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان الجديد، خلفا للدكتور عاصم الجزار، والذب كان قد تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بـ"محافظة الجيزة".

تولي المهندس شريف الشربيني، رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق، تولي المهندس شريف الشربيني رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

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عمل المهندس شريف الشربيني  نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير، كما تولي المهندس شريف الشربيني نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء.

كما تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر، ويعتبر من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، والتميز فى العمل بين زملائه وله معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية بالمدن التى تولى مناصب إداريه فيها.

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