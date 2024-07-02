الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

استكمال المباراة .. بيراميدز يعبر سموحة بثلاثية ويواصل اعتلاء صدارة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت مباراة سموحة وبيراميدز بتفوق الأخير بثلاثية مقابل هدفين ، خلال المواجهة التي أقيمت بينما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة 28 من الدوري الممتاز.
 

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واستكملت المباراة بداية من الدقيقة 49 ، بنفس الظروف التي أقيمت عليها خلال وقت سابق قبل أن يتم إلغاء المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية بسبب حريق بإحدى منشآت الملعب وتصاعد الأدخنة.|

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 في الترتيب السابع.
سجل أهداف اللقاء كل من ..
حسام حسن لصالح سموحة الهدف الأول قبل أن يتعادل بيراميدز عبر لاعبه فيستون مايليي ، واليوم نجح بيراميدز في تسجيل هدفين متاليين عبر الثنائي محمود مرعي وفخري لاكاي. قبل أن ينجح فادي فريد في تقليص الفارق لصالح سموحة في الوقت البديل للشوط الثاني .

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