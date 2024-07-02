رقمان تاريخيان .. مفارقة تهديفية في مواجهات الأهلي أمام طلائع الجيش

حقق الأهلي فوزا عريضا أمس الاثنين على نظيره طلائع الجيش برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الكلية الحربية ، ضمن مؤجلات الجولة 13 للدوري.

ووصل الأهلي بهدف السولية الثاني للأحمر في لقاء الأمس إلى الهدف 3000.





يذكر أن أبو تريكة كان صاحب الهدف رقم 2000 عندما سجل عام 2005 أمام طلائع الجيش أيضًا في موسم الدوري الممتاز 2004 - 2005 ، وفاز حينها الأهلي بثلاثية لهدف.

بينما وقع محمد عامر على الهدف 1000 عام 1980 بموسم 1980 - 1981 ، وفاز حينها الأهلي برباعية لهدفين.



على صعيد متصل ، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فوز الأهلي العريض ، خلال المؤتمر الصحفي للقاء قائلاً : سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام الطلائع. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات.‏

وأشاد كولر بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏