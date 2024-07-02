من هو عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية ؟

تداولت وسائل إعلام أسماء التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غداً أمام رئيس الجمهورية، مع حركة واسعة للمحافظين.

التشكيل الوزاري

وضم التشكيل الوزاري بحسب مصادر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وزيرًا للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة خلفا للواء هشام آمنة الذي يشغل منصب وزير التنمية المحلية حاليا بعد أن كان محافظا للبحيرة.

وفي هذا التقرير نستعرض بعض معلومات عن اللواء عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية المرتقب.

هو من مواليد 1962، حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، من أكاديمية ناصر العسكرية، والبكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حصل على عدد من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

شغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، ونائب رئيس الإدارة نفسها.

محافظًا للسويس

عين محافظًا للسويس في 2018 ومازال في المنصب حتى الآن

جدير بالذكر أنه ساعات ويعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشكيل الحكومي الجديد، بالإضافة إلى حركة المحافظين الخامسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014، وتأتي هذه التغييرات المرتقبة في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز التمكين، وتجديد الدماء، وتحقيق تنمية شاملة على كل الأصعدة.