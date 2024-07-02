الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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اقرأ بالوفد.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي غدًا اليمين الدستورية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي اليمين الدستورية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • برلمانيون يحذرون: حياة ملايين المرضى في خطر
  • توقيع 10 اتفاقيات ثنائية في مصر بقيمة 2 مليار يورو
  • أكبر مشروع سياحي في الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه
  • "رئيس الوزراء": 1,6 مليون فرصة عمل جديدة وانفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • الاستعانة بعناصر شبابية جديدة وحركة المحافظين خلال ساعات
  • وصول شحنات الغاز المستورد من الخارج تمهيدًا لتنفيذ وقف انقطاع الكهرباء
  • توقيع اتفاقية مع الصندوق السيادي لتأسيس أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة
  • طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى سهل 
    إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة وكبار الجنرالات يطالبون بالتوقف
الجريدة الورقية