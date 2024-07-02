اقرأ بالوفد.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي غدًا اليمين الدستورية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي اليمين الدستورية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- برلمانيون يحذرون: حياة ملايين المرضى في خطر
- توقيع 10 اتفاقيات ثنائية في مصر بقيمة 2 مليار يورو
- أكبر مشروع سياحي في الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه
- "رئيس الوزراء": 1,6 مليون فرصة عمل جديدة وانفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية
- الاستعانة بعناصر شبابية جديدة وحركة المحافظين خلال ساعات
- وصول شحنات الغاز المستورد من الخارج تمهيدًا لتنفيذ وقف انقطاع الكهرباء
- توقيع اتفاقية مع الصندوق السيادي لتأسيس أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة
- طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى سهل
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