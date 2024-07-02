اقرأ بالوفد.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي غدًا اليمين الدستورية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. حكومة "مدبولي" الثانية تؤدي اليمين الدستورية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-