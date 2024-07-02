جوري بكر تصالح زوجها بعد طلاق شهر ونص.. من "ميستحملوش جبل" لـ"أبو ابني" (ما القصة)

أعلنت الفنانة جوري بكر عن رجوعها لزوجها ووالد طفلها بعد مرور أقل من شهرين على طلاقهما رسميًا، الذي وقع في 17 مايو 2024، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أول تعليق من جوري بكر بعد عودتها لزوجها

نشرت جوري بكر صورة تجمعها بزوجها من أحدث ظهور لهما بعد الصلح، وأرفقتها بتعليق قائلة: "تم الصلح بيني وبين زوجي وابو ابني واتمني للناس تدعلنا بالسعاده والبركه وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك ...".

الجمهور يبارك عودة جوري بكر لزوجها بعد الطلاق

سرعان ما انهالت تعليقات الجمهور وزملائها من الوسط الفني ليباركوا عودتها لزوجها، داعيين لهما بالهداية وصلاح الحال، وكان من بينهم راندا البحيري ونسمة ممدوح، وانجي كيوان، وكريم صبحي، وغيرهم.

وكانت قد أعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها رسميًا عن زوجها، مستشهدة بالآية القرآنية "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جوري بكر تعلن طلاقها رسميًا: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله

أشارت جوري بكر خلال إعلان خبر طلاقها إلى أنها صبرت وتحملت كثيرًا ما لم يستطع أحد أن يتحمله خلال فترة زواجها، حيث قالت: "تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع.. الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

كما استشهدت جوري بآية قرآنية أخرى وهي: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

طلاق جوري بكر باطل

كانت جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها قبل وضع مولودها الأول، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي تبين فيما بعد أنه كان قد تعرض للاختراق.

وتضمن المنشور الآتي: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمنى له كل الخير، أرجوكم مش عاوزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل، لأني مش هرد على أي مكالمات".

سرعان ما نفت جوري بكر نبأ انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن حسابها الشخصي على إنستجرام تم اختراقه من مجهولين، أرادوا تدمير حياتها الزوجية، بالإضافة لكم المضايقات التي تعرض لها زوجها، وجاء ذلك خلال تسجيل صوتي لها مع برنامج "et بالعربي".

وأضافت جوري بكر: "ده واحد مش محترم، الله أعلم مين، فجأة مش عارفة أدخل على الأكونت بتاعي، مش عارفة أدخل الباسورد، بالعافية افتكرت الباسورد، ولاقيت كل ده نزل على إنستجرام، وفيه فولو جيه لجوزي وهو ميعرفش كمية الفولو اللي جاي من البنات دي لمين، واحد منزل الأكونت بتاعه وقايل إن ده أكونت طليق جوزي بكر، أنت متخيل الراجل جاله كام فولو من حسابات مزورة وفيه ستوري بيقول إني انفصلت".

في الوقت نفسه، حرصت جوري بكر على توضيح الأمر للجمهور من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد استرجاعه، وقالت: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي".