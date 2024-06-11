قبيل التغيير الوزاري الجديد.. ملفات أنجز فيها وزير الإسكان عصام الجزار

يترقب الشعب المصري، التشكيل الوزاري الجديد بعد تقديم الحكومة استقالتها وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل الوزراء الراحلين والباقين في مناصبهم منهم وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار صاحب أرقام وإنجازات عدة.

وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار، أدى حلف اليمين في 13 فبراير 2019، منذ 5 سنوات، واستقبله العديد من الملفات الشائكة فرضت نفسها، وعلى رأسها استكمال تنفيذ مخطط تنمية مصر 2052 وزيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية والذى يتضمن تدشين 36 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بمختلف أنحاء مصر.

ويعد الملف أحد المهام الكبيرة التى شارك فى إعدادها الجزار خلال توليه مسؤولية هيئة التخطيط العمراني، وحققت الوزارة إنجازات فعلية على أرض الواقع لتنفيذ تلك المدن وعلى رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة خلاف مدن الصعيد مدينة ناصر غرب اسيوط والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة وغيرهم.

ونجح الجزار في قيادة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واحتفلت الوزارة بتسليم 3 أبراج العاصمة الإدارية بمنطقة الأعمال المركزية، كما انتقلت الحكومة لمقارها الجديدة بالعاصمة الإدارية، خلاف التطورات الإنشائية في مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وحققت الوزارة تطور ملموس فى ملفات حياة كريمة وتغطية احتياجات المحرومة من خدمات الصرف الصحي وارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية إلى 67 % عام بدلا من 50%.

كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وتم الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، بحيث يبلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلي 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.