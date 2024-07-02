وكيل شباب سوهاج يتفقد ملاعب مدينة سوهاج الجديدة

تفقد الدكتور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، نادي شباب جيل المستقبل بسوهاج والكابتن حسن مطاوع مدير مركز شباب مدينة ناصر وعلي الدين احمد عضو مجلس إدارة المركز وممثلة عن مركز شباب النصر بحي راشد سوهاج .

ورافقه في الجولة المهندس أسامة سمير مدير الإدارة الهندسية بالمديرية وعماد توفيق مدير إدارة سوهاج للشباب والرياضة والمديرين التنفيذيين لمراكز الشباب والأندية الرياضية لملاعب مدينة سوهاج الجديدة علي رأسهم كمال أبو ضيف المدير التنفيذي لنادي سوهاج الرياضي واحمد مساعد المدير التنفيذي لنادي المحليات بسوهاج وأبو بكر آحمد مدير بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.

وذلك بحضور المهندس محمد رمضان ممثلا عن جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمتابعة من المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز وذلك بغرض الوقوف علي حاله تلك الملاعب والمنشآت الرياضية واحتياجات التطوير والصيانة المطلوبة لها في إطار توفير بنية تحتية وبيئة رياضية مناسبه لممارسة الشباب والمواطنين بمدينه سوهاج الجديده للنشاط الرياضي بتلك الملاعب .



وتم التوجيه أثناء متابعة تلك المرافق والمنشآت بعمل الصيانة والنظافة الدورية اللازمة للحفاظ،÷ على تلك المنشآت وكذا عرض رؤية مجالس إدارات تلك الهيئات المستلمة، لتلك الملاعب نحو تطويرها بنظام حق الإنتفاع بعد موافقة الجهاز والإفادة في هذا الشأن لامكان مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، بمقترحات التطوير والسير في إجراءات الطرح والترسية والإسناد لسرعة التنفيذ .



ووجه الدكتور فريد شوقي وكيل الوزارة من خلال مدير إدارة شباب سوهاج بمطالبة مجالس إدارات تلك الهيئات المستلمة لملاعبها بمدينه سوهاج الجديدة، سرعة عرض مقترح لتنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات الرياضية على ملاعب المدينة خلال شهر يوليو الجاري وحضور وكيل الوزارة والمكلفين بالمديرية في هذا الخصوص ودعوة مسئولي الجهاز ومواطني المدينة لحضور تلك الفعاليات الرياضية بمشاركة أبنائهم .