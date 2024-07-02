الجيش الجزائري: القبض على 5 إرهابيين في عمليتي بحث وتمشيط بجنوبي البلاد

أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 إرهابيين في عمليتي بحث وتمشيط بجنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري بولاية تمنراست بأقصى جنوبي الجزائر أسفرت عن القبض على 4 إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي وكان بحوزتهم رشاشين و4 رشاشات من نوع كلاشينكوف وكميات من الذخيرة.

وبحسب البيان، تمكنت العملية الثانية المنفذة بولاية برج باجي مختار، بجنوب الجزائر، من القبض على الإرهابي المبحوث عنه "بربوشي معطا مولان".

وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي لتؤكد، مرة أخرى، على فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الجزائري قصد تطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوعها.

المغرب يؤكد قرب إعلان توجهاته الاستراتيجية لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشدي، إن الهيئة مقبلة على إطلاع الهيئات والقطاعات المعنية على التوجهات الاستراتيجية لسياسة المملكة المغربية في مكافحة الفساد خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي اكتشف منذ عقود أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لاحتواء آثاره السلبية على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول.

وأضاف الراشدي، في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (موبين)، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد هو "أحد المهام الرئيسية للهيئة بموجب القانون"، مبرزا أن هذه التوجهات تمثل النتيجة النهائية للأعمال التي أجرتها الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أنه استنادا إلى نتائج الأعمال الموحدة التي نفذتها الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ستطلق الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملية واسعة النطاق لإطلاع جميع السلطات والجهات المعنية الأخرى على التوجهات الاستراتيجية للدولة في محاربة الفساد.

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، إذ تستضيف الرباط الدورة المنظمة تحت شعار "حوار مدمج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة".

ويؤكد اللقاء، الذي يأتي في إطار شراكة جديدة بين فرنسا والمغرب، الدور الرئيسي لشبكة (موبين) في تعزيز جهود تنفيذ الإجراءات المشتركة لتعزيز الحكامة والوقاية ومكافحة الفساد في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.