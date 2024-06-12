الجزائر تعزي الكويت في ضحايا حريق المنقف

أعربت الجزائر عن تعازيها إلى الكويت، وذلك على إثر اندلاع حريق في أحد المباني بمنطقة المنقف الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

الجزائر تنعي الكويت

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، وجه وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، برقية تعازي إلى نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا.

وأعرب عطاف، وفق البيان، عن أصدق عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية لنظيره الكويتي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن أعلنت النيابة العامة الكويتية، مساء اليوم الأربعاء عن بدأ التحقيقات في حادث حريق المنقف ، و الذي نشب في إحدي المباني، ونتج عنه عدد من الجرحي و القتلي.

وكشفت النيابة العامة على منصة "إكس" أنه تم تكليف فريق بالانتقال إلى مكان واقعة حريق المنقف لمعاينته، و الانتقال إلى المستشفيات لمناظرة المتوفين و سؤال المصابين، كما تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم.

وأوضحت النيابة أنه جاري استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب حادث حريق المنقف و المتسببين فيه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قد أمر الأربعاء، باعتقال مالك وحارس مبنى الذي شهد حريقا اليوم، مشددا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.