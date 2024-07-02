جوري بكر تعود لزوجها .. هذا ما طلبته من الجمهور

أعلنت الفنانة جوري بكر، عودتها لزوجها بعد انفصال دام أكثر من شهر، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت جوري بكر:" تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني واتمني للناس تدعلنا بالسعادة والبركة ".

انفصال جوري بكر

وكانت انفصلت جوري بكر عن زوجها بعد قدوم طفلهما الأول، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام”.

وكتبت جور بكر عبر خاصية (الآستوري) بموقع "إنستجرام": وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الرجل المحترم زوجى، وبتمنى له كل خير".

وأضافت الفنانة، قائلة: "أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

وكانت جوري بكر حققت نجاحًا كبيرًا خلال شخصية “وداد” في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

جوري بكر وزوجها

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة، فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حيًا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل، سيضطر جعفر للكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم إنه توفى منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركة بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.

نبذة عن جوري بكر:

مذيعه ومقدمة برامج، وممثلة مصرية مواليد 14 أكتوبر عام 1988، محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلي دبي بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وعملت بأكثر من عمل في الإمارات، بدأت العمل في شركات الدعاية كعارضة أزياء، ومن ثم موديل في أحد الكليبات، ومن ثم عملت كمذيعة في قناة زي تي، دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ومسلسل ليه لا، بطولة أمينة خليل.