شمال سيناء تتسلم 2.5 طن من لحوم الأضاحي

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 2.5 طن من لحوم الأضاحي الي مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على المستحقين، وذلك في حضور الاستاذ عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير مديرية المديرية، والمحاسب على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هذه الدفعة من لحوم الأضاحي تعد الأولي التي ترسلها وزارة الأوقاف للمحافظة، حيث سيجري توزيعها على المستحقين بشمال سيناء.

ووجه المحافظ، الشكر لوزارة الأوقاف، على الدعم المتواصل لمحافظة، وتوفير الحماية المجتمعية والفكرية لأبناء شمال سيناء، لافتا إلى أن التوزيع يتم بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي علي الاسر الاولي بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وأصحاب البصيرة والصم والبكم.

وأشار عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، إلي إهتمام المحافظة بالاسر الأولي بالرعاية والمستحقة طبقا لتوجيهات الوزير المحافظ.

من جانبه أكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف المحاسب على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تحت إشراف الوحدات الاجتماعية واللجان المخصصة لذلك.