طالبة الثانوية التي وضعت أثناء الامتحان يحق لها الحصول على كامل الدرجة

كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه في واقعة وضع طالبة بالثانوية العامة بإحدى لجان إدارة طاميه التعليمية مولودها أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الانجليزية، اليوم الثلاثاء، والتى فاجأتها مخاض وآلام الولادة قبل نهاية الامتحان بربع ساعة وتم نقلها لمستشفى طاميه المركزي لإجراء عملية الوضع ووضعت مولودتها فى المستشفى ولادة طبيعية .

الإعادة بالدرجة الكاملة

وأكدت وكيل الوزارة، أن الطالبة ياسمين عزمى تم نقلها قبل إنتهاء الامتحان بـ 15 دقيقة للمستشفى عن طريق مرفق الإسعاف وأدت الامتحان بشكل طبيعي، مضيفه أنه يحق للطالبه تقديم خطاب وتقرير المستشفى بولادتها أثناء تأدية الامتحان ويمكنها إعادة الامتحان بكامل الدرجات في الدور الثاني، وليس النصف وذلك في حال عدم اجتيازها الإجابة بشكل جيد في امتحان مادة اللغة الانجليزية، مشيرة إلى أن القرار يرجع إلى الطالبة.

كانت إحدى لجان الثانوية العامة بإدارة طاميه التعليمية قد شهدت مداهمة طالبة المخاض وآلام الولادة لطالبة بالثانوية العامة أثناء تأدية إمتحان مادة اللغة الانجليزية، وتم نقلها لمستشفى طامية المركزي، ووضعت اول مولوده لها داخل المستشفى.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز وكيل المستشفى انها وضعت طفله، مؤكداً أن الولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج الام ومولودتها عقب إجراء الولادة لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من احدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية ،بوجود طالبة تعاني من آلام حادة ، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين عزمي 19 سنة باللجنة رقم 766 ، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.