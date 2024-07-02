رئيس وزراء باكستان يصل إلى طاجيكستان في زيارة رسمية لبحث تعميق التعاون الثنائي

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي في زيارة رسمية لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن رئيس طاجيكستان كان في استقبال شريف لدى وصوله إلى القصر الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعات مع عدد من قادة طاجيكستان، من بينهم نظيره الطاجيكي قاهر رسول زاده، كما سيحضر شريف مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في العديد من مجالات التعاون المختلفة.

ووفقا لوزارة الخارجية الباكستانية؛ فإن هذه الزيارة تأتي في إطار التبادلات رفيعة المستوى المعتادة بين البلدين.. وسيعقد الجانبان مباحثات واسعة النطاق بشأن عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعميق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الترابط الإقليمي والتجارة والطاقة.

ومن المقرر أن يتوجه شريف غدا إلى كازاخستان لحضور القمتين المزدوجتين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة شنجهاي للتعاون في أستانا.

رسائل من باكستان وتركيا وتونس وموريتانيا إلى شعب غزة

بعث عدد من المواطنين في باكستان وتركيا وتونس وموريتانيا برسائل دعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يحل عليهم عيد الأضحى المبارك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، لأكثر من 8 أشهر.

في موريتانيا، أعرب مواطنون عن أملهم بتوقف دائرة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدين تضامنهم مع أهالي القطاع، ومعتبرين أنهم يستحقون فرحة العيد.

وقال المواطنون إن الموريتانيين يدعمون أهالي غزة، ويطالبونهم بالاستمرار في الكفاح، وسيكون النصر لغزة.

وأضافوا أن سكان غزة في حزن وضيق هذا العيد، «لكن نصر الله قريب، ومهما طال الزمن فلا بد من طلوع شمس الحرية.

وفي تركيا، أعرب عدد من المواطنين عن أملهم بتوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع أهالي القطاع.

واعتبر المواطنون في حديثهم لمراسل الغد، أن فرحة العيد منقوصة بسبب ما يحدث في القطاع.

وقال أحدهم إن العيد يبهج الأطفال لكنه في هذه المرة يمر عليهم بشكل مؤلم، حيث يتعرض الأطفال في غزة للقتل، وتتعرض أسر كاملة للإبادة.

وطالب المواطنون الأتراك في حديثهم لمراسل الغد بإيقاف القتل الممنهج الذي يتعرض له المدنيون في غزة.