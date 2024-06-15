رسائل من باكستان وتركيا وتونس وموريتانيا إلى شعب غزة

بعث عدد من المواطنين في باكستان وتركيا وتونس وموريتانيا برسائل دعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يحل عليهم عيد الأضحى المبارك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، لأكثر من 8 أشهر.

في موريتانيا، أعرب مواطنون عن أملهم بتوقف دائرة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدين تضامنهم مع أهالي القطاع، ومعتبرين أنهم يستحقون فرحة العيد.

وقال المواطنون إن الموريتانيين يدعمون أهالي غزة، ويطالبونهم بالاستمرار في الكفاح، وسيكون النصر لغزة.

وأضافوا أن سكان غزة في حزن وضيق هذا العيد، «لكن نصر الله قريب، ومهما طال الزمن فلا بد من طلوع شمس الحرية.

وفي تركيا، أعرب عدد من المواطنين عن أملهم بتوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع أهالي القطاع.

واعتبر المواطنون في حديثهم لمراسل الغد، أن فرحة العيد منقوصة بسبب ما يحدث في القطاع.

وقال أحدهم إن العيد يبهج الأطفال لكنه في هذه المرة يمر عليهم بشكل مؤلم، حيث يتعرض الأطفال في غزة للقتل، وتتعرض أسر كاملة للإبادة.

وطالب المواطنون الأتراك في حديثهم لمراسل الغد بإيقاف القتل الممنهج الذي يتعرض له المدنيون في غزة.