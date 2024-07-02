الثلاثاء 02 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جاكبو وديباي يقودان تشكيل هولندا أمام رومانيا باليورو

جاكبو وممفيس ديباي
جاكبو وممفيس ديباي

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا التشكيل الأساسي لمواجهة رومانيا على ملعب أليانز أرينا وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وجاء تشكيل هولندا كالتالي: 

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة النمسا وتركيا والتي ستقام مساء اليوم.

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