تعديل موعد مواجهتي سموحة أمام إنبي والاتحاد ضد بيراميدز في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، إجراء تعديل على موعد مواجهتي سموحة أمام إنبي والاتحاد ضد بيراميدز المقرر إقامتهما لحساب منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة الأولى سموحة ضد إنبي 6 يوليو الجاري الساعة الخامسة والنصف بدلاً من السابعة مساءً على ستاد الأسكندرية ، على أن تقام مباراة الاتحاد صد بيراميدز يوم 8 من الشهر ذاته على ملعب الإسكندرية أيضًا.



على صعيد آخر ، كشف الإعلامى محمد الليثى حسم نادي صن داونز الجنوب أفريقي موقفه النهائي من إنتقال لاعبه موكوينا للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل بعدما تلقى إتصالات مُباشرة من القلعة الحمراء لضم اللاعب.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا " أن مارسيل كولر المدير الفني يرغب في تدعيم خط الوسط بسبب إقتراب رحيل المالي آليو ديانج وإرتفاع سن عمرو السولية ، وطلب المدرب السويسري ضم لاعب قوي في خط الوسط ".

وتابع محمد الليثى " كولر رحّب بشدة بضم موكوينا لذا تم التفاوض مع وكيل اللاعب وناديه لكن الأهلي وجد صعوبة في إتمام الصفقة بسبب تمسك صن داونز باللاعب ".

وكشف محمد الليثى أن هناك لاعبين أخرين مُرشحين بقوة لدعم وسط الفريق يأتي في مقدمتهم ، الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري.