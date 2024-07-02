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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الزمالك يعلن تجديد عقد فلفل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد محمود خليل "فلفل"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

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الزمالك يعلن تجديد عقد فلفل

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ووقع "فلفل" على عقود تجديده مع الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويعد "فلفل" من العناصر الأساسية لـ"كوماندوز الزمالك"، وحصد مع الفريق 14 بطولة، بواقع 4 ألقاب لدوري المحترفين، و3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية،  و3 ألقاب للسوبر الإفريقي، ولقبان لكأس الكؤوس، ولقب للسوبر المصري، ولقب سوبر دوري محلي.

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