شيكابالا والجزيري على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لملاقاة نظيره فاركو مساء غد الأبعاء ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز.





وتشهد قائمة الأبيض للقاء غيابات عدة بسبب الإصابة تأتي على النحو التالي ..

يأتي على رأسها الثنائي أحمد فتوح وشيكابالا ، وسيف الدين الجزيري.

وأحمد حمدي ، ومصطفى الزناري ، سيف فاروق جعفر ، والمهاجم ناصر منسي ، المدافع محمود حمدي الونش ، محمد عبد الشافي.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".