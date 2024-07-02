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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

شيكابالا والجزيري على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لملاقاة نظيره فاركو مساء غد الأبعاء ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز.
 

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وتشهد قائمة الأبيض للقاء غيابات عدة بسبب الإصابة  تأتي على النحو التالي ..
يأتي على رأسها الثنائي أحمد فتوح وشيكابالا ، وسيف الدين الجزيري.
وأحمد حمدي ، ومصطفى الزناري ، سيف فاروق جعفر ، والمهاجم ناصر منسي ، المدافع محمود حمدي الونش ، محمد عبد الشافي.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

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