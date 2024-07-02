استقالة محمد شاكر وزير الكهرباء لظروفه الصحية

أكدت مصادر مسؤولة استقالة محمد شاكر من منصبه كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة في التشكيلة الوزارية الجديدة المقرر الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر بوزارة الكهرباء، أن شاكر تقدم باستقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسبب ظروفه الصحية، مشيرة إلى أن شاكر قدم استقالته مرتين من قبل ولكنه جرى رفضها، بينما تم قبولها هذه المرة.

وتولى شاكر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أكثر من 10 أعوام، بدأت في مارس 2014، ليكون حاضرًا في وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، ووزارة شريف إسماعيل، ووزارتي مصطفى مدبولي الأولى والثانية.

كة أبوظبي لتسييل الغاز، ومديرًا للشرق الأوسط بشركة "بيبرل آند فوكس" ومستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو.